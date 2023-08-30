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«Сити» сыграет с «Ньюкаслом» в 1/16 финала Кубка лиги, «Арсенал» – с «Брентфордом», «МЮ» – с «Кристал Пэлас», «Челси» – с «Брайтоном»

«Сити» сыграет с «Ньюкаслом» в 1/16 финала Кубка лиги, «Арсенал» – с «Брентфордом», «МЮ» – с «Кристал Пэлас», «Челси» – с «Брайтоном»

В 3-м раунде турнира встретятся следующие пары команд: «Ипсвич» – «Вулверхэмптон» «Эксетер» – «Лутон» «Астон Вилла» – «Эвертон» «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас» «Порт Вейл – «Саттон Юнайтед» «Брэдфорд» – «Мидлсбро» «Борнмут» – «Сток Сити» «Линкольн Сити» – «Вест Хэм» «Брентфорд» – «Арсенал» «Челси» – «Брайтон» «Солфорд Сити» – «Бернли» «Фулхэм» – «Норвич» «Блэкберн» – «Кардифф Сити» «Ливерпуль» – «Лестер» «Ньюкасл» – «Манчестер Сити» «Мэнсфилд Таун» – «Питерборо» Стадия 1/16 финала турнира стартует 25 сентября.

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