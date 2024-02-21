Россиянин рассказал, как его склоняли работать на «Британский совет»

Житель населённого пункта Новая Маячка Херсонской области Сергей Чебукин рассказал, как знакомая склоняла его к работе на организацию из Великобритании «Британский совет» (British Council) на территории региона.
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