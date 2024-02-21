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Россиянин рассказал, как его склоняли работать на «Британский совет»

Россиянин рассказал, как его склоняли работать на «Британский совет»

Житель населённого пункта Новая Маячка Херсонской области Сергей Чебукин рассказал, как знакомая склоняла его к работе на организацию из Великобритании «Британский совет» (British Council) на территории региона.

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