В Московском зоопарке рассказали о любимой одежде орангутанов

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Взрослые самки орангутанов из Московского зоопарка Чапа и Чава предпочитают футболки и свитшоты оверсайз, сообщила ТАСС заведующая секцией человекообразных обезьян отдела "Приматы" Татьяна Муштакова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым