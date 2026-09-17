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ТАСС

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В Московском зоопарке рассказали о любимой одежде орангутанов

В Московском зоопарке рассказали о любимой одежде орангутанов

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Взрослые самки орангутанов из Московского зоопарка Чапа и Чава предпочитают футболки и свитшоты оверсайз, сообщила ТАСС заведующая секцией человекообразных обезьян отдела "Приматы" Татьяна Муштакова.

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