Сергей Соседов о Пугачевой: Стыдно петь раз в 10 лет под фонограмму

М

Мария

У неё прогрессирующая деменция! Какие концерты? Дай Бог ей своими ногами дойти до туалета и не забыть, зачем пришла. Вот с последним у неё плохо. Иначе не стала бы в 75 лет мыкаться по миру за молодым пидором.