В ряде СМИ распространилась информация о том, что певица Алла Пугачева готовится дать концерт в России.
Сергей Соседов о Пугачевой: Стыдно петь раз в 10 лет под фонограмму
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
Мария
У неё прогрессирующая деменция! Какие концерты? Дай Бог ей своими ногами дойти до туалета и не забыть, зачем пришла. Вот с последним у неё плохо. Иначе не стала бы в 75 лет мыкаться по миру за молодым пидором.
Ответить
15 час.
Юрий Косов UA3STA
Больше не надо о ней писать вы сами о ней пишити, соскучились что ли? Я нет!!!
Ответить
9 час.
Александр Самбур
да все равно найдутся долбоёбы которые попрутся на концерт
Ответить
4 час.
Свежие комментарии