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    да все равно найдутся долбоёбы которые попрутся на концертСергей Соседов о ...
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  • Мария
    У неё прогрессирующая деменция! Какие концерты? Дай Бог ей своими ногами дойти до туалета и не забыть, зачем пришла. ...Сергей Соседов о ...

Сергей Соседов о Пугачевой: Стыдно петь раз в 10 лет под фонограмму

Сергей Соседов о Пугачевой: Стыдно петь раз в 10 лет под фонограмму

В ряде СМИ распространилась информация о том, что певица Алла Пугачева готовится дать концерт в России.

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Комментарии
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М
Мария
У неё прогрессирующая деменция! Какие концерты? Дай Бог ей своими ногами дойти до туалета и не забыть, зачем пришла. Вот с последним у неё плохо. Иначе не стала бы в 75 лет мыкаться по миру за молодым пидором.
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15 час.
Юрий Косов UA3STA
Больше не надо о ней писать вы сами о ней пишити, соскучились что ли? Я нет!!!
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9 час.
Александр Самбур
да все равно найдутся долбоёбы которые попрутся на концерт
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4 час.

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