Врач предупредила о вреде агрессивных средств при очищении кожи

Неправильный уход за кожей, в том числе использование неподходящих очищающих средств, может стать главной причиной появления черных точек, сообщает 19 мая косметолог-эстетист, эксперт бренда Advanced Nutrition Programme Лиана Богомоленко.
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