ВОЗ решила возобновить расследование происхождения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения намерена возобновить расследование происхождения коронавируса. Как сообщает The Wall Street Journal, новая группа из 20 ученых будет выяснять, появился ли COVID-19 в лаборатории, и исследовать будущие риски.
Всемирная организация здравоохранения намерена возобновить расследование происхождения коронавируса. Как сообщает The Wall Street Journal, новая группа из 20 ученых будет выяснять, появился ли COVID-19 в лаборатории, и исследовать будущие риски.
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