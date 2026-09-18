Saudi Oil Exports Rebound at Hormuz While East-West Pipeline Remains Offline

Saudi Arabia has sold as many as 60 million barrels of crude oil from the Persian Gulf port of Ras Tanura for September and October loadings outside the Strait of Hormuz via ship-to-ship transfers, trade sources told Reuters on Friday.
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