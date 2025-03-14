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Тренер Гладилин заявил, что в игре "Спартак" - "Зенит" нет фаворита

Тренер Гладилин заявил, что в игре "Спартак" - "Зенит" нет фаворита

Бывший тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин в интервью "Газете.Ru" заявил, что ожидает от центрального матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита" много борьбы.

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