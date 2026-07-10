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Царьград

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Темрезов увеличил выплату за военную службу в КЧР до 3,5 млн рублей

Темрезов увеличил выплату за военную службу в КЧР до 3,5 млн рублей

В Карачаево-Черкесии увеличена единовременная выплата для контрактников до 3,5 млн рублей. Глава региона Рашид Темрезов подписал указ, направленный на поддержку граждан, заключивших контракт с Министерством обороны РФ.

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