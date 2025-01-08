Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Ковер своими руками - эти варианты сможет сделать каждый, потребуются только нитки, трикотажные обрезки и терпение! Идеи декора

Ковер своими руками - эти варианты сможет сделать каждый, потребуются только нитки, трикотажные обрезки и терпение! Идеи декора

Плетение ковров, издревле было очень трудоемким занятием, мастерицы годами плели большие размеры, а сколько рисунков было у них в запасе! Сейчас же можно избежать такого изнуряющего труда, хотя эти варианты, не скажу, что легкие, но зато справится может каждый! Эти варианты, я нашла на просторах Интернета, честно скажу они меня очень заинтересовали - хочу в спальню такой коврик)))))))) Для создания ворса, потребуется шаблон, можно использовать линейку.

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