Ковер своими руками - эти варианты сможет сделать каждый, потребуются только нитки, трикотажные обрезки и терпение! Идеи декора

Плетение ковров, издревле было очень трудоемким занятием, мастерицы годами плели большие размеры, а сколько рисунков было у них в запасе! Сейчас же можно избежать такого изнуряющего труда, хотя эти варианты, не скажу, что легкие, но зато справится может каждый! Эти варианты, я нашла на просторах Интернета, честно скажу они меня очень заинтересовали - хочу в спальню такой коврик)))))))) Для создания ворса, потребуется шаблон, можно использовать линейку.