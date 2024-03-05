Эндокринолог Резвых назвала продукты, которые ошибочно считаются полезными

Эксперт рассказала о «ЗОЖ-оборотнях» - продуктах, которые необоснованно считаются полезными.Врач-эндокринолог Анастасия Резвых рассказала о продуктах, которые преподносятся как полезные, однако таковыми не являются, так как на самом деле могут быть излишне калорийными.
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