Эндокринолог Резвых назвала продукты, которые ошибочно считаются полезными

Эксперт рассказала о «ЗОЖ-оборотнях» - продуктах, которые необоснованно считаются полезными.Врач-эндокринолог Анастасия Резвых рассказала о продуктах, которые преподносятся как полезные, однако таковыми не являются, так как на самом деле могут быть излишне калорийными.