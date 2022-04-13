ОМВД России по Ленинскому району города Иваново приглашает на службу граждан в возрасте до 40 лет, на вакантные должности следователей и дознавателей, участковых уполномоченных полиции, оперуполномоченных подразделений: уголовного розыска, по борьбе с экономическими преступлениями и по контролю за оборотом наркотиков.
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