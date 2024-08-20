Выплаты за долгий брак вновь рассмотрят в Госдуме

Авторам инициативы к осенней сессии ГД устранять все недостатки законопроекта, в частности, проработают механизм выплаты В Госдуму опять внесут законопроект о выплатах российским семьям за прочный союз, пишет "Парламентская газета".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии