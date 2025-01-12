«Безбожная смердящая инфоканава». Захарова прокомментировала публикации украинских СМИ о коме Кеосаяна

Захарова раскритиковала СМИ Украины, говорящие о карме в связи с комой Кеосаяна Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что связавшие кому режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна с кармой выглядят глупо.