«Безбожная смердящая инфоканава». Захарова прокомментировала публикации украинских СМИ о коме Кеосаяна

Захарова раскритиковала СМИ Украины, говорящие о карме в связи с комой Кеосаяна Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что связавшие кому режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна с кармой выглядят глупо.
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