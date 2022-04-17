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Ваноли о травме Промеса: «Пока сложно ответить, сможет ли он сыграть против ЦСКА»

Паоло Ваноли рассказал о травмированных игроках «Спартака». Главный тренер красно-белых поделился информацией после матча РПЛ с «Рубином» (1:1).

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