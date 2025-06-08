Стало известно, чего больше всего боялись школьники Карелии на экзаменах

В пресс-службе Авито по Северо-Западу нашему изданию назвали главные страхи выпускников. Платформа Авито Услуги и образовательная платформа «Умскул» опросили более 11 тысяч взрослых россиян и школьников 9 и 11 классов и узнали, что чувствуют выпускники перед ЕГЭ и ОГЭ сегодня и какие воспоминания о периоде экзаменов остались у взрослых.