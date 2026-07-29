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Politico: союзники не поддержали план США по патрулированию Ормузского пролива

Politico: союзники не поддержали план США по патрулированию Ормузского пролива

Европейские союзники США отказываются поддерживать инициативу Вашингтона по созданию совместного патрулирования Ормузского пролива до тех пор, пока не убедятся в устойчивости прекращения огня в войне с Ираном, пишет Politico.

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