Погоня за Овечкиным: Мэттьюс повторил уникальный рекорд в НХЛ

Форвард ХК "Торонто" Остон Мэттьюс повторил один из рекордов хоккеиста Александра Овечкина в НХЛ.Форвард хоккейного клуба "Торонто Мэйпл Лифс" Остон Мэттьюс, поразив ворота "Коламбус Блю Джекетс", достиг отметки в 30 заброшенных шайб в регулярном чемпионате НХЛ в девятом сезоне подряд.