Вокруг принца Гарри и Меган Маркл вновь заговорили о возможном разладе. По сообщениям, герцогиня готова уехать с детьми в отель, а причиной напряжения называют сразу несколько проблем — от вопросов безопасности до скандала с изменой, в центре которого оказался Гарри.