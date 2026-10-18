Вокруг принца Гарри и Меган Маркл вновь заговорили о возможном разладе. По сообщениям, герцогиня готова уехать с детьми в отель, а причиной напряжения называют сразу несколько проблем — от вопросов безопасности до скандала с изменой, в центре которого оказался Гарри.
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