Бывший руководитель правительства Великобритании Борис Джонсон, убедивший президента Владимира Зеленского не подписывать мирный договор с Российской Федерацией весной 2022 года, ответственен за гибель тысяч украинских солдат вследствие затягивания конфликта.
Фарадж обвинил экс-премьера Британии Джонсона в гибели тысяч украинских солдат
Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Что-то ничего не слышно про этого ПЕДЕРАСТА нечесанного?Наверное так на велосипедике и катается ?
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14 час.
Eduard
Так и есть,но главный предатель на Украине "Просроченый"Зеленский,этр в егр власти было ВСУ убрать и операцию проводить нп пришлось бы.Кстати ое это и обещал!
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13 час.
Eduard
А англичанам всё равно,не они гибнут,не Лондон горит! Меня удивляют люди сонласные у себя перевороты устпаивать,которые Гражданской войной закаечиваються
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13 час.
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