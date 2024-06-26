Фарадж обвинил экс-премьера Британии Джонсона в гибели тысяч украинских солдат

Ю Юрий Зубрин Что-то ничего не слышно про этого ПЕДЕРАСТА нечесанного?Наверное так на велосипедике и катается ?

Eduard Так и есть,но главный предатель на Украине "Просроченый"Зеленский,этр в егр власти было ВСУ убрать и операцию проводить нп пришлось бы.Кстати ое это и обещал!