Когда заходит речь о ремонте, многие почему-то стараются ужать бюджет именно на электрике. Мол, провода спрятаны в стенах, розетки и так работают — зачем переплачивать? Но спустя годы именно эта невидимая часть дома напоминает о себе чаще всего: искрящие контакты, выбивающие автоматы, невозможность подключить духовку и стиральную машину одновременно.
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