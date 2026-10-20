Когда заходит речь о ремонте, многие почему-то стараются ужать бюджет именно на электрике. Мол, провода спрятаны в стенах, розетки и так работают — зачем переплачивать? Но спустя годы именно эта невидимая часть дома напоминает о себе чаще всего: искрящие контакты, выбивающие автоматы, невозможность подключить духовку и стиральную машину одновременно.