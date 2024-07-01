Бэннон: Трамп инициирует расследование против ряда чиновников в случае победы

Бывший главный советник Дональда Трампа Стив Бэннон в разговоре с Politico рассказал о планах политика в случае победы инициировать расследование против ряда высокопоставленных американских чиновников из-за превышения должностных полномочий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии