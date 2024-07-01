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Бэннон: Трамп инициирует расследование против ряда чиновников в случае победы

Бэннон: Трамп инициирует расследование против ряда чиновников в случае победы

Бывший главный советник Дональда Трампа Стив Бэннон в разговоре с Politico рассказал о планах политика в случае победы инициировать расследование против ряда высокопоставленных американских чиновников из-за превышения должностных полномочий.

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