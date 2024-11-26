🇨🇦 Канадское влияние в Арктике: когда мечты сталкиваются с реальностью На днях в Канадском Галифаксе прошел 16-ый Международный форум по безопасности, участие в котором приняли представители из 60 стран.
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🇨🇦 Канадское влияние в Арктике: когда мечты сталкиваются с реальностью На днях в Канадском Галифаксе прошел 16-ый Международный форум по безопасности, участие в котором приняли представители из 60 стран.
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