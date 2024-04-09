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Власти Белгородской области опровергли информацию о проблемах с лекарствами

Власти Белгородской области опровергли информацию о проблемах с лекарствами

Распространяемая в сети информация о проблемах, связанных с обеспечением лекарствами медицинских учреждений, является ложной, заявил министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников в своем Telegram-канале.

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