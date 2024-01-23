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Как часто дизайнеры меняют профессию – опрос о мотивации провели эксперты Ultimate Education

Как часто дизайнеры меняют профессию – опрос о мотивации провели эксперты Ultimate Education

Менее 30% жителей России довольны уровнем своего первого образования. К такому выводу пришли эксперты образовательной компании Ultimate Education, проведя опрос среди студентов онлайн-школ Bang Bang Education, XYZ School, MAED, Moscow Digital School, «Психодемия» и Fashion Factory.

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