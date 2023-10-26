Этот притягательный Ямал. Чем завораживает наш регион, знает студент МГУ им. М. В. Ломоносова

Сотрудники Научного центра изучения Арктики, студенты и аспиранты ведущих вузов страны провели множество исследований, в том числе и на территории Салехарда, в летне-осенний период производственных студенческих практик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии