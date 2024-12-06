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Над Белгородской, Курской областями и Черным морем силы ПВО уничтожили 28 БПЛА

Над Белгородской, Курской областями и Черным морем силы ПВО уничтожили 28 БПЛА

В ночь на 6 декабря российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили над территориями Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря 28 украинских беспилотников самолетного типа.

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