Над Белгородской, Курской областями и Черным морем силы ПВО уничтожили 28 БПЛА

В ночь на 6 декабря российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили над территориями Белгородской, Курской областей и акваторией Черного моря 28 украинских беспилотников самолетного типа.
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