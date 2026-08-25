Юрий Лоза считает, что Канье Уэст не соберет публику в Белгороде

Музыкант Юрий Лоза заявил, что концерты Канье Уэста не привлекут зрителей в Белгороде и Донецке. Лоза уверяет, что русская аудитория не интересуется творчеством Уэста, чьи выступления в Санкт-Петербурге оказались под угрозой срыва.