Юрий Лоза считает, что Канье Уэст не соберет публику в Белгороде

Музыкант Юрий Лоза заявил, что концерты Канье Уэста не привлекут зрителей в Белгороде и Донецке. Лоза уверяет, что русская аудитория не интересуется творчеством Уэста, чьи выступления в Санкт-Петербурге оказались под угрозой срыва.
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