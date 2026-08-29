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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хиддинк о словах Чеферина про бан России: «Мы больше говорим о политике в футболе, чем о нем самом. Лет 10-15 назад мир был лучше»

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк высказался о словах президента УЕФА Александера Чеферина насчет отстранения российских команд.

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