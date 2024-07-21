Российские военные без бронежилетов вынесли из-под обстрелов слепую женщину

Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады выносили на себе слепую жительницу Красногоровки. При ее эвакуации военнослужащие снимали бронежилеты, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
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