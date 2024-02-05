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Закон, порядок, государство

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МЧС России за год проводит свыше 50 гуманитарных операций

МЧС России за год проводит свыше 50 гуманитарных операций

5 февраля в МЧС России принято считать Днем международной чрезвычайной помощи. В этот день в 1993 году ведомство направило за рубеж первую гуманитарную колонну из подмосковного Ногинска.

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