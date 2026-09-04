China-Linked Hackers Hid In Cisco Routers, Stole Administrator Credentials: Report Authored by Arthur Zhang via The Epoch Times, A China-linked cyberespionage group compromised Cisco routers and hid its activity from the network administrators who managed them, cybersecurity firm Sygnia said in an Aug.
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