Неожиданно для мая: в России зафиксировали аномальный холод

Сегодня заморозки накрыли 85% территории Европейской части России. Похолодания удалось избежать только Псковской области, а также крайним южным регионам, об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.
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