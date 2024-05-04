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Неожиданно для мая: в России зафиксировали аномальный холод

Неожиданно для мая: в России зафиксировали аномальный холод

Сегодня заморозки накрыли 85% территории Европейской части России. Похолодания удалось избежать только Псковской области, а также крайним южным регионам, об этом сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

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После апрельской жары в 27 градусов в Ижевске сегодня ночью было минус 3!
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