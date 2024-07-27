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Русская весна

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Пентагон обнародовал обновлённую стратегию США по Арктике

Пентагон обнародовал обновлённую стратегию США по Арктике

Новость, которая не стала сенсацией, потому что США уже давно определились со стратегией в этом регионе.

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Комментарии
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Valeri
Может пора уже дарить США по носу, чтоб заткнулась. Достали уже в каждой бочке затычка с помоями. Страна бандит
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16 час.

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