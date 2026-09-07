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Царьград

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Капитан Дандыкин назвал возможное место запуска дронов по Татарстану

Капитан Дандыкин назвал возможное место запуска дронов по Татарстану

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что беспилотники, атаковавшие Нижнекамск, могли быть запущены из Харьковской области.

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