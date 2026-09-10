Дмитриев назвал Мерца чувствительным канцлером из-за отмены разговора с Трампом

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал канцлера Германии Фридриха Мерца «чувствительным» после того, как был отложен его разговор с президентом США Дональдом Трампом.