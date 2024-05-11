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Полковник СБУ обеспокоен: Путин смещает паркетных генералов и возвращает Суровикина

Полковник СБУ обеспокоен: Путин смещает паркетных генералов и возвращает Суровикина

Политнавигатор Президент России Владимир Путин собирается сместить «паркетных» генералов, засевших в руководстве Министерства обороны.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Очень надеюсь, что эту статью прочитает генерал Суровикин. Автор в мельчайших подробностях написал, что надо делать тов. генералу в Африке. А то сидит бедняга в Алжире и не знает, за что браться. Но плюс в этом есть: по поводу &quot;вернется-не вернется&quot; генерал в СВО столько супер-экспертов обнаружилось!
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2 час.
Сергей Кочегаров
Согласен
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2 час.
Олег Самойлов
У нас тут только президентов сотни, премьеров - не меньше, а уж министров - этих пересчитать нереально! Я как-то пробовал - на десятом миллионе сбился! Повторять не стал, лениво оказалось!
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2 час.

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