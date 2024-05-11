Полковник СБУ обеспокоен: Путин смещает паркетных генералов и возвращает Суровикина

ВН

Валерий Николаевич

Очень надеюсь, что эту статью прочитает генерал Суровикин. Автор в мельчайших подробностях написал, что надо делать тов. генералу в Африке. А то сидит бедняга в Алжире и не знает, за что браться. Но плюс в этом есть: по поводу "вернется-не вернется" генерал в СВО столько супер-экспертов обнаружилось!