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Петербургский дневник

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В Петербурге полиция пробралась к наркосбытчикам через окно

В Петербурге полиция пробралась к наркосбытчикам через окно

Возбуждены уголовные дела Правоохранители в Петербурге задержали наркосбытчиков. Утренний визит к администратору интернет-магазина полицейские для внезапности осуществили с двух сторон – через окно и в дверь, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

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