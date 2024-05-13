В Петербурге полиция пробралась к наркосбытчикам через окно

Возбуждены уголовные дела Правоохранители в Петербурге задержали наркосбытчиков. Утренний визит к администратору интернет-магазина полицейские для внезапности осуществили с двух сторон – через окно и в дверь, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии