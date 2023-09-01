Победа Наполеона в Дрезденском сражении

Французские кирасиры атакуют позиции союзников на высотах вокруг Дрездена. Гравюра XIX века. Наступление союзников 11 августа 1813 года Австрийская империя объявила войну Франции («Вы хотите войны – хорошо, будем драться!»).
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