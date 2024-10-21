200 тысяч взрослых граждан Грузии живут без паспорта

Паспортом, электронным и неэлектронным удостоверением личности не владеют 199 109 совершеннолетних граждан Грузии, 18 октября сообщили в Агентстве развития сервисов Минюста Грузии сообщили в ответ на депутатский вопрос председателя фракции «Национальное движение» Тины Бокучава.
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