Участников мероприятия ожидает насыщенная ПРОГРАММА: 09.00 - церемония открытия 10.00 - турнир по пляжному волейболу среди женских команд; 10.
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Участников мероприятия ожидает насыщенная ПРОГРАММА: 09.00 - церемония открытия 10.00 - турнир по пляжному волейболу среди женских команд; 10.