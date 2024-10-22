«Золотая осень»: московские плюшки и согревающее варенье

На Ореховом бульваре прошли кулинарные мастер-классыНа фестивале «Золотая осень. Праздник урожая» можно было собирать кленовые листья, согреваться малиновым вареньем и приглядывать себе уютные и теплые вещи.
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