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«Золотая осень»: московские плюшки и согревающее варенье

«Золотая осень»: московские плюшки и согревающее варенье

На Ореховом бульваре прошли кулинарные мастер-классыНа фестивале «Золотая осень. Праздник урожая» можно было собирать кленовые листья, согреваться малиновым вареньем и приглядывать себе уютные и теплые вещи.

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