Байден: исполнитель теракта в Новом Орлеане перед нападением записал видео

Теракт в Новом Орлеане стал результатом действий мужчины, вдохновленного террористической организацией ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил президент США Джо Байден 2 января в телеобращении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии