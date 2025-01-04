В Архангельске состоялся первый показ ледового спектакля «Золушка»

Его создатель — известная российская фигуристка, чемпионка мира и Европы, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая— Специально для этого представления мы создали перед Архангельским театром драмы ледовую арену и пригласили всех желающих погрузиться в атмосферу зимней сказки, — написал в своём телеграм-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.