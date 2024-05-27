Актрису Рамилю Искандер приговорили к тюремному сроку по делу о наркотиках

Актриса Рамиля Искандер (Хисамова) признана виновной в попытке продажи наркотиков в особо крупном размере и приговаривается к шести с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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