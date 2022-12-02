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Сенатор Пушков в ответ на слова Столтенберга объяснил роль НАТО в конфликте на Украине

Сенатор Пушков в ответ на слова Столтенберга объяснил роль НАТО в конфликте на Украине

Помогая Украине, НАТО пошатнул свое положение, в любой момент кризис может стать неконтролируемым. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков написал об этом в Telegram-канале.

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