Помогая Украине, НАТО пошатнул свое положение, в любой момент кризис может стать неконтролируемым. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков написал об этом в Telegram-канале.
Помогая Украине, НАТО пошатнул свое положение, в любой момент кризис может стать неконтролируемым. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков написал об этом в Telegram-канале.
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