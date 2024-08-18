Актер Кошевой назвал Делона иконой французского кино

REUTERS/Yves Herman Актер Ален Делон, скончавшийся 18 августа, был иконой французского кино. Об этом "Известиям" рассказал российский актер Владимир Кошевой, познакомившийся с ним на презентации фотопроекта "Мастер и Маргарита" художника Жана-Даниэля Лорье"Французское кино очень любили в Советском Союзе, а Ален Делон, безусловно, был его иконой.