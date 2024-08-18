РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 176 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Актер Кошевой назвал Делона иконой французского кино

Актер Кошевой назвал Делона иконой французского кино

REUTERS/Yves Herman Актер Ален Делон, скончавшийся 18 августа, был иконой французского кино. Об этом "Известиям" рассказал российский актер Владимир Кошевой, познакомившийся с ним на презентации фотопроекта "Мастер и Маргарита" художника Жана-Даниэля Лорье"Французское кино очень любили в Советском Союзе, а Ален Делон, безусловно, был его иконой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх