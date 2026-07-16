Выдворение за десятки новых нарушений: в Госдуме одобрили поправки для мигрантов

МОСКВА, 16 июля, ФедералПресс. Комитет Госдумы по государственному строительству рекомендовал депутатам принять во втором чтении законопроект, который значительно расширяет перечень административных правонарушений, за которые иностранным гражданам помимо штрафа будет назначаться административное выдворение за пределы России.
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