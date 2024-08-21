Постпредство РФ при ООН осудило замалчивание убийств российских журналистов

Постоянное представительство России при Организации Объединенных Наций (ООН) сообщило, что РФ считает неприемлемым и позорным молчание международного сообщества по резонансным убийствам представителей российских СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии