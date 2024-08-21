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Постпредство РФ при ООН осудило замалчивание убийств российских журналистов

Постпредство РФ при ООН осудило замалчивание убийств российских журналистов

Постоянное представительство России при Организации Объединенных Наций (ООН) сообщило, что РФ считает неприемлемым и позорным молчание международного сообщества по резонансным убийствам представителей российских СМИ.

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