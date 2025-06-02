В Туле несколько улиц остались без света

В 5:15 произошло повреждение кабельных линий. Ночью 2 июня в Туле произошла коммунальная авария. В 5:15 произошло повреждение кабельных линий, сообщает министерство по региональной безопасности Тульской области.
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